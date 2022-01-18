الأمم المتحدة: إعصار راى أثر على 8 ملايين شخص فى الفلبين

أفاد بيان من الأمم المتحدة أن إعصار راى الذى ضرب الفلبين منذ شهر خلال 11 منطقة، أثر على 8 ملايين شخص. وفق المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في البلاد، جوستافو جونزاليس، لافتا إلى انه أصبح حجم الضرر الآن واضحًا للغاية، حيث تم تشريد ملايين الأشخاص من منازلهم واستنفاد الخدمات ليس فقط بسبب الاعصار ولكن بسبب الوباء المستمر.
وقال المسؤول الأممى إن المجتمع الإنسانى يعمل على دعم جهود الإغاثة التى تبذلها الحكومة من خلال توزيع الغذاء والمأوى والمواد الأساسية الأخرى، ودعم الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتعليم وحماية الأشخاص المعرضين للخطر والمساعدة فى العودة الطوعية.
ودعا المانحين إلى دعم خطة الاستجابة البالغة 107 ملايين دولار، والتي تم تمويلها فى الوقت الحالى بنسبة 39 فى المائة فقط.
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