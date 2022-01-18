وزير خارجية الهند يدين الهجوم الإرهابي الحوثي على أبوظبي

لقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من وزير الشؤون الخارجية الهندي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار، أدان خلاله الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية معربا عن استنكاره وأسفه لسقوط ضحايا مدنيين جراء هذا الحادث الإرهابي الجبان.
وقال وزير الخارجية الهندي -وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية- إن دولة الإمارات و الهند ترتبطان بعلاقات تاريخية واستراتيجية راسخة، مشددا على تضامن بلاده الكامل مع الإمارات العربية المتحدة في كافة الإجراءات التي تتخذها لصون أمن وسلامة مواطنيها وسيادة أراضيها.
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