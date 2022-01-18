ألمانيا: الاعتداء على أبوظبي يزعزع استقرار المنطقة

أدانت وزارة الخارجية الألمانية، عدوان مليشيا الحوثي الإرهابية على منشآت مدنية في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات، وسقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء.
وعبر عن تعاطفها مع الضحايا وذويهم، مؤكدة أن الاعتداء يشكل تهديدًا كبيرًا ويبعث على زعزعة الاستقرار في المنطقة.
وأطلقت المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، مسيرات مفخخة تجاه منشآت مدنية في أبوظبي، وعددا من المسيرات تجاه الأراضي السعودية.
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