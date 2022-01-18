نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقبال تردد قناة RTS 1 السنغالية الناقلة لمباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2022 بشكل مجاني في المقال التالي
استقبال تردد قناة RTS 1 السنغالية المجانية، في ظل ترقباتنا لكل ما هو جديد لما يشغل اهتمامات متابعينا الأعزاء لاحظنا الكثير من الأشخاص المهتمون بمتابعة كرة القدم العالمية يتساءلون عن كيفية استقبال تردد قناة RTS 1 السنغالية بعدما أعلنت القناة بأنها تقوم ببث أحداث وفعاليات بعض المباريات في دوري أبطال إفريقيا 2021، وكشفت إدارة قناة RTS 1 السنغالية عن بث كافة مباريات النادي الأهلي المصري في دوي الأبطال وهو الأمر الذي دفع الملايين من محبي وعشاق النادي الأهلي في كافة العالم العربي إلى رغبتهم في استقبال القناة لمتابعة كواليس وأحداث المباريات لنادي القرن الأفريقي، كما تتميز قناة RTS بالجودة العالية، لذلك يفضلها الكثير من متابعي الساحرة المستديرة، وسنستعرض لكم اليوم في هذا البيان تردد قناة RTS 1 السنغالية على جميع الأقمار الصناعية التي تبث منها ولكي يسهل على الراغبين في متابعة مباريات النادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2022 استقبال القناة بكل سهولة وبشكل مجاني.
تردد قناة RTS 1 على النايل سات
يمكنكم استقبال قناة RTS 1 المفتوحة على القمر الصناعي النايل سات بعد ضبطها بواسطة البيانات التالية:
|تردد القناة
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|11881 أو 11900
|الأفقي (H)
|27500
ضبط تردد قناة RTS 1 اليوتلسات
كما يمكنكم ضبط ترد القناة على القمر الصناعي اليوتلسات من خلال البيانات التالية:
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|11221
|الأفقي (H)
|27500
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كيفية ضبط تردد القناة
نعمل نحن أعضاء موقع ثقفني على تقديم كل ما هي كبيرة وصغيرة فكثير منا لا يعرف طريقة استقبال القناة على التلفاز، وبناءا على ذلك سوف نستعرض لكم في السطور القادمة خطوات ضبط تردد قناة RTS 1 حتى يتمكن الجميع بالاستمتاع بمتابعة بعض مباريات كرة القدم الهامة بخطوات سلسة وبسيطة وبشكل مجاني، واليكم الخطوات عبر السطور الآتية:
- في بداية الأمر عليك بالقيام بالضغط على القائمة أو Menu الموجود بالجهاز التحكم عن بعد (الريموت).
- ثم القيام بالضغط على اختيار تثبيت الموجودة على الشاشة.
- ثم الضغط على خيار التثبيت اليدوي.
- بعد ذلك عليك بتحديد القمر الصناعي الذي تستخدمه سواءا كان النايل سات أو اليوتلسات.
- ثم القيام بإدخال بيانات القناة وهي عبارة عن رقم التردد والاستقطاب والمعدل الترميزي.
- بعد ذلك الضغط على زر موافق.
- ثم عليك انتظار حتى يتم استكمال التحميل وتثبيتها على التلفاز.
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