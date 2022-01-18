ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2022 في الجولة الثالثة الحاسمة

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عمر شويل - جدة ننشر لكم ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2022 في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات والتي تحسم تأهل المنتخبات أصحاب المراكز الأول والثاني وكذلك أفضل أربع مراكز إلى دور ال 16 من كأس الأمم الأفريقية وذلك في الجولة الثالثة والأخيرة، وتبدو حظوظ كلا من الجزائر وتونس صعبة في التأهل للدور الثاني خاصة وأن الجزائر ستواجه كوت ديفوار بعد التعادل في المباراة الأولى أمام سيراليون والهزيمة من غينيا في المباراة الثانية.

ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2022

ننشر ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية بشكل محدث دقيقة بدقيقة.

ترتيب المجموعة الأولى

الكاميرون 7 نقاط بوركينا فاسو 4 نقاط كاب دي فيردي 4 نقاط أثيوبيا نقطة واحدة

ترتيب المجموعة الثانية

السنغال 4 نقاط غينيا 4 نقاط مالاوي 3 نقاط زيمبابوي بدون نقاط

ترتيب المجموعة الثالثة

المغرب 6 نقاط الجابون 4 نقاط غانا نقطة وحيدة جزر القمر بلا نقاط

ترتيب المجموعة الرابعة

نيجيريا ست نقاط مصر ثلاث نقاط غينيا بيساو نقطة وحيدة السودان نقطة واحدة

ترتيب المجموعة الخامسة

كوت ديفوار 4 نقاط غينيا بيساو ثلاث نقاط سيراليون نقطتين الجزائر نقطة وحيدة

ترتيب المجموعة السادسة

مالي أربعة نقاط جامبيا أربعة نقاط تونس ثلاث نقاط موريتانيا بدون نقاط

نتائج الجولة الثالثة في كأس الأمم الأفريقية 2022

كانت بوركينا فاسو وأثيوبيا قد تعادلت بهدف لكل منتخب، بينما تعادلت كلا من الكاميرون وكاب فيردي بهدف لكل منتخب اليوم الثلاثاء.

موعد مباريات الجولة الثالثة من كأس الأمم الأفريقية 2022

من المنتظر أن تقام مباريات الثلاثاء في كأس الأمم الأفريقية.

مالاوي والسنغال في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

زيمبابوي وغينيا في السابعة مساء.

غانا وجزر القمر التاسعة مساء.

الجابون والمغرب التاسعة مساء.

مباريات الأربعاء في الجولة الثالثة من كأس الأمم الأفريقية

مباراة مصر والسودان في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

غينيا بيساو ونيجيريا في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

مباريات الخميس