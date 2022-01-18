نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443 وموعد الصرف في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الضمان الاجتماعي المطور، قام مجلس الوزراء السعودي بإدخال بعض التعديلات على الشروط الخاصة بالضمان الاجتماعي لتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا وتحقيق الدعم المعيشي والمادي لهم وتغطية متطلباتهم الأساسية وتحويلهم من عاطلين إلى منتجين من خلال تقديم دورات تأهيل وتدريب لهم إلى جانب تقديم خدمات مساعدة تمكنهم من البحث عن فرص عمل.

وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية على الموقع الرسمي لها عن الشروط الواجب استيفائها لضمان الحصول على الدعم المستحق، وكانت قد دعت الوزارة كافة الراغبين فى التقديم للحصول على المعاش أن يقوموا بالتسجيل فى برنامج الضمان الاجتماعي المطور من يوم 20 نوفمبر 2021 ويستمر التقديم حتى يوم 23 مايو 2022 من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للبرنامج.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم فى المملكة بشكل دائم ويستثنى من ذلك:

– المرأة غير سعودية الجنسية المتزوجة من سعودي.

– المطلقة أو الأرملة غير السعودية التي لديها أبناء سعوديين.

– أبناء المطلقة أو الأرملة السعودين من زوج غير سعودي.

– الأيتام وذوى الإعاقة الذين لديهم بطاقات تنقل.

أن يكون الحد الأدنى لدخل الأسرة أو الفرد يقل عن الحد الأدنى المخصص للمعاش وهو 1100 لعائل الأسرة، 550 للفرد الواحد بداخل الأسرة.

أن يكون المتقدم مستوفي لمتطلبات الوزارة من خدمات صحة وتعليم للأبناء، ويكون على استعداد للخضوع لبرامج التدريب والتأهلين الوظيفي المقدمة من الوزارة للأفراد القادرين من الأسرة.

ألا يكون المتقدم مقيم بداخل دور رعاية أو مراكز إيواء تابعة للدولة.

ألا يكون المتقدم مالكا لأصول عالية القيمة.

متى يتوقف المعاش؟

عندما يكون المتقدم غير مستوفي لشروط الاستحقاق.

إذا اكتشفت الوزارة أن بيانات المتقدم غير صحيحة.

إذا تأخر المتقدم فى تحديث بياناته التي تطلبها الوزارة بشكل دوري.

إذا لم يلتزم المتقدم ببرامج التأهيل والتدريب.

إذا لم يقوم المستحق للدعم بالبحث عن العمل أو لم يقدم فى منصات التوظيف التابعة للوزارة.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

ومن خلال الدخول إلى رابط تسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443، ثم كتابة البيانات المطلوبة وتسجيل الدخول من خلال أيقونة مستخدم جديد.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور

حيث أوضح الضمان الاجتماعي المطو ممثلة بوزارة الموارد، أنه تم التحقق من استحقاق الدفعة الأولى من المواطنين المسجلين على موقع الضمان الاجتماعي الجديد، وتقوم وزارة الموارد والتمية الاجتماعية الآن باحتساب أرقام التسجيل وإبلاغهم بضرورة التأكد من حسابتهم فيما يتعلق بتاريخ الدفع، قالت الجهات المعنية أنه سيتم إرسال المبلغ المستحق أولاً إلى حساب المستفيد، ثم ستعلن عن تاريخ الصرف في الأيام القليلة القادمة.