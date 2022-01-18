نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- اعلان موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور من وزارة الموارد والتنمية البشرية والشروط المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عاجل:- اعلان موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور من وزارة الموارد والتنمية البشرية، حيث بدء عشرات الالاف من المواطنين يباشرون البحث على الموعد الرسمي لصرف تلك المعاشات التي جاءت من قبل الموارد والتنمية البشرية من أجل تقديم المساعدات امام المواطنين وسكان المملكة العربية السعودية التي تنطبق عليهم الضوابط والشروط المطلوبة لصرف تلك المعاشات التي سنستعرض ونتابع مع حضراتكم الان أهم ضوابطها والميعاد الرسمي لصرف تلك المعاشات الان

عاجل:- اعلان موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور

يتزايد معدل البحث على جوجل حول التعرف على موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور وسط تزايد التساؤلات حول التعرف على مواعيد صرف تلك المعاشات بعدما تزايدت الاخبار حول تلقي بعض من المواطنين مسجات قبول صرف معاش الضمان الاجتماعي إليهم، حيث سبق وأن أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية على إمكانيات التسجيل على دعم جديد وهو دعم الضمان الاجتماعي المطور مع شرح الضوابط والشروط التي جاءت مطلوبة لأجل الحصول على هذا الدعم فى دعم يهدف الى تحمل حاجز من نفقات المواطنين داخل المملكة العربية السعودية على ان تأكيد وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية على ان معاش الضمان الاجتماعي يتم ايداعها فى حسابات المواطنين المسجلين عليه والمقبولين عليه فى الشهر التالي من الحصول على موافقة الطلب، على ان يتزايد الى حد كبير البحث حول تلك المعاشات حيث قد فتحت المملكة العربية السعودية امكانيات التسجيل على هذا الدعم مؤخراً على ان من المقرر على أن يبدأ أعمال صرف تلك المعاشات فى الايام القليلة المقبلة، على ان نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية أهم الشروط والضوابط المطلوبة للتسجيل على الضمان الاجتماعي المطور

شروط الدعم الاجتماعي المطور

ان يصل الحد الأدنى لمعاش المتقدم الى 550 ريال سعودي و 1100 ريال سعودي للعائلة

ان تنطبق جميع الضوابط مع المتقدم

ان يكون المتقدم على تلك المعاشات غير مقام فى اي مركز ترعاه المملكة

فى حال كان العائل له اكثر من اسرة يكون لكل اسرة معاش مستقل

يتم التسجيل على معاش الضمان الاجتماعي من موقع وزارة الموارد والتنمية البشرية