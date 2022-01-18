نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي” تفعيل رابط مباشر استخراج نتائج القبول بالجامعات السودانية 2022 برقم الاستمارة عبر موقع admission.gov.sd في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسميا شهدت الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء اعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في السودان طرح النتائج الخاصة بالقبول في الجامعات السودانية للطلاب بجميع انحاء السودان للعام الدراسي الجديد 2022، وذلك بالتزامن مع انهاء وزارة التعليم العالي رسميا رصد النتائج الخاصة بالطلاب خلال الايام الاخيرة تمهيدا لطرح النتائج عبر الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، وقد تم تفعيل الرابط الالكتروني المخصص للحصول على النتائج الخاصة بالطلاب مباشرة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط الاستعلام مباشرة عن نتائج القبول بالجامعات السودانية 2022 برقم الاستمارة من خلال موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

رسميا اعلان نتائج القبول بالجامعات العراقية 2022

وقد كانت وزارة التعليم العالي قد اعلنت عن آخر موعد لتقديم رغبات الطلاب في السودان للقبول في الجامعات السودانية بجميع انحاءها ليكون يوم 28 ديسمبر، وعلى الفور قد بدأت علميات رصد النتائج الخاصة بالطلاب تمهيدا لطرح النتائج عبر الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة، حيث تم رصد النتائج بناء على معدلات القبول في الجامعات المختلفة في السودان سواء الكليات العلمية او الادبية لجميع الفروع للطلاب.

الاستعلام عن نتائج القبول بالجامعات العراقية 2022

يترقب عدد كبير من الطلاب واولياء الامور ايضا في جميع انحاء السودان في هذا التوقيت للتعرف على نتائج القبول في الجامعات العراقية للعام الجديد 2022، وقد قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طرح النتائج الخاصة بالطلاب رسميا عبر الموقع الخاص بها ليتم استخراج النتائج الكترونيا بسهولة توفيرا للوقت والجهد.

رابط الاستعلام عن نتائج القبول بالجامعات السودانية 2022

سهلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في السودان امكانية الحصول على نتائج القبول الخاصة بالطلاب الالتحاق بالجامعات السودانية المختلفة، حيث يتم استخراج النتائج من خلال موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال اتباع الخطوات التالية.