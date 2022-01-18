سعر جالكسي اس 22 في السعودية والإمارات أحدث هاتف من شركة سامسونج العملاقة

سعر جالكسي اس 22 في السعودية والإمارات ، أعلنت شركة Samsung عن قُرب صدور أحدث هواتفها الذكية وهو Samsung Galaxy S22 Ultra 5G ويأتي جالكسي اس 22 الترا بمواصفات رائعة، وهذا المُعتاد من شركة سامسونج فـ تعد سامسونج من الشركات الرائدة في صناعة الهواتف و الاجهزة الـ Smart و تعتبر من الشركات التي لها عدد كبير من المنافسين وهما شركات عملاقة كـ الايفون والهواوي و الأوبو، ويأتي S22 Ultra في مواصفاته شبيهًا إلى حداً كبير لهاتف ايفون 13 iPhone 13 حيث يحمل كثير من المميزات التي يحملها ايفون 13، نحن بصدد مناقشة سعر هاتف Galaxy S22 Ultra 5G في السعودية والدول العربية وأهم مواصفاته العامة.

مواصفات سامسونج Galaxy S22 Ultra

· وزن الهاتف 227 جم.

· سُمك الهاتف 8.9 ملم.

· يأتي بنوعين من الشرائح النانو سيم مع دعمه لشبكات الجيل الثاني وإلى الجيل الخامس 5G .

· شاشة الهاتف تأتي بقياس 6.8 بوصة ديناميك اموليد.

· معالج الهاتف Qualcomm Snapdragon 895 أما المعالج الرسومي Adriano 670 .

· الرامات من 12 وإلى 16 جيجا بايت .

· الذاكرة الداخلية لهاتف سامسونج اس 22 الترا من 128 -256- 512 جيجا بايت، مع عدم إمكانية تزويد الهاتف بذاكرة خارجية عن طريق كارت ميموري.

· الكاميرا الخلفية لهاتف S22 Ultra تأتي ثلاثية بدقة 2000= 12= 12 ميجا بكسل.

· الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 40 ميجا بكسل.

· يدعم الهاتف التصوير فيديوهات بتقنية الـ 8K والـ 4K مع فلاش ليد.

· يدعم الهاتف مستشعرات الأمان والحماية كالبصمة والـ Face Lock ، مع مستعرات التقارب والتباعد والبصلة.

· يدعم الهاتف منفذ لـ الـ USB من نوع الـ Type C .

· يدعم الميكروفون ضد الضوضاء والازعاج.

· سماعات استيريو.

· يأتي الهاتف ومعه قلم.

· بطارية الهاتف تأتي قوية بقوة 5000 مللي أمبير مدعمة بخصية الشحن السريع بقوة 25 وات وشحن لاسلكي بقوة 15 وات وشحن عكسي 4.5 وات.

· الهاتف سوف يكون متوافر في الأسواق العربية والمحلية باللون الأبيض والأسود والفضي.

سعر جالكسي اس 22 في السعودية والدول العربية