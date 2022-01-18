آلية احتساب معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 وموعد الصرف

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عمر شويل - جدة طريقة حساب معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 وموعد الصرف، نستعرض معكم أعزائي القراء ومتابعي موقعنا الاخباري ثقفني نيوز اليوم آلية احتساب معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 وموعد صرفه، وذلك بعدما قامت وزارة الموارد البشرية بالعديد من التحديثات في نظام الضمان ليتلائم مع المواطنين، من أجل تحسين حالتهم المعيشية وتقديم الخدمات المناسبة لهم، وكانت الوزارة قد فتحت باب التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد منذ شهر نوفمبر الماضي وحتي شهر مايو المقبل، لاستقبال الطلبات علي منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وفيما يلي مزيد من المعلومات.

آلية احتساب معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443

تعمل وزارة الموارد البشرية من خلال نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد علي استهداف الأسر الأشد احتياجاً، وذلك لارسال الدعم المالي لهم وتمكينهم بكل ما يحتاجونه من أجل الحصول علي حياة كريمة مستقرة، ويقوم النظام علي تعليمات محددة حتي يتم احتساب المعاش إلي المواطن وفقاً لقواعد محددة، وهي علي النحو التالي.

يتم احتساب قيمة معاش الضمان الاجتماعي المطور عن طريق جمع قيمة الدخل الشهري لجميع افراد الأسرة، ومن ثم يتم خصم 50% من قيمة الدخل، ويتم إضافة ذلك إلي مجموع الدخل غير المكتسب من الحكومة، ويستثني من ذلك دعم برامج المساندة والأشخاص ذوي الأعاقة.

ثم بعد ذلك يتم مقارنة المجموع بالحد الأدني المحتسب وهو 1100 ريال سعودي لعائل الأسرة و550 لكل فرد في الأسرة، وفقاً لـ” شروط استحقاق الضمان الاجتماعي ” المطور المعتمد.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443

بعد تقديم طلب الحصول علي معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد، تقوم وزارة الموارد البشرية بابلاغ المتقدم في خلال 20 يوماً عن قرارها بقبول الطلب أو رفضه، ويصرف المعاش بدء من الشهر التالي للمستحق بعد القبول، بمعني أوضح أن من تقدم للحصول علي المعاش في شهر ديسمبر وتم قبول طلبه بالموافقة، فأنه سيحصل علي المعاش في الشهر المقبل.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

وتعمل الوزارة في الوقت الحالي علي توحيد موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي ،وذلك إلي المستحقين الجدد والمستفيدين السابقين بشكل تدريجي، بالتزامن مع استقبال طلبات المتقدمين الجديدة للحصول علي الدعم، وفي حالة تواجد أي استفسار من قبلكم حول الضمان الاجتماعي المطور يمكنكم مشاركتنا إياة وسنقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن.