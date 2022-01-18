أخبار اليمن : ماحكم الزوج الذي يمنع زوجته من زيارة أهلها؟

ماحكم الزوج الذي يمنع زوجته من زيارة أهلها؟"ما حكم الزوج الذي يمنع الزوجة عن أهلها وهل من المفترض أن تسمع كلامه وتبتعد عنه وحكم الزوج الذي يهين زوجته دائمًا؟ ".. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، يوم الثلاثاء، خلال بث مباشر أجرته الدار ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأجاب عليه الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال الدكتور محمد عبد السميع، فى إجابة مقتضبة على السؤال: "الزوج الذي يمنع زوجته عن زيارة أهلها ظالم ويجب على الزوج أن يسمح لزوجته بزيارة أهلها مرة في الأسبوع على الأقل، أي لو أن والديها على قيد الحياة فتزورهما مرة على الأقل أسبوعيا وكذلك الإخوة مرة في الشهر على الأقل على سبيل المثال".

وأضاف عبد السميع: "لو أن الزوج يستخف بزوجته ويقلل منها يكون الزوج قليل المروءة وإنسان غير كامل، لأن زوجته جزء منها يجب أن يكون أكرم الناس معها، فهو يرى منها ما لا يراه أحد، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول :خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله"، ويقول :"خيركم خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائه"، ويقول صلى الله عليه وسلم: "ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم".

واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً: "هناك مشكلة وعقدة نقص لدى الزوج الذي يقلل من زوجته ولا يعاملها بالحسنى، وطبيعة المرأة أنها عاطفية تفكر بقلبها فتحتاج إلى الثناء والحب والعطف، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد زوجته أن تصعد على البعير رفع يديه حتى تصعد عليها، مثلما في عصرنا يفتح لها باب السيارة"، فيجب على الزوج أن يكون هكذا ".

(اليوم السابع)

