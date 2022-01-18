بلينكن يؤكد هاتفيا لنظيره الروسى أهمية المسار الدبلوماسى بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكد أنتونى بلينكن وزير الخارجية الأمريكى اليوم الثلاثاء، على أهمية مواصلة المسار الدبلوماسى لتهدئة التوترات بشأن الحشد العسكرى الروسى المقلق للغاية فى أوكرانيا وبالقرب منها.





وقال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم، إن هذا جاء خلال اتصال هاتفى لبلينكن مع نظيره الروسى سيرجى لافروف.

وأضاف المتحدث أن الوزيرين ناقشا كذلك حوار الاستقرار الاستراتيجى بين البلدين والذى عقد فى 10 يناير الجارى، واجتماع المجلس المشترك بين حلف شمال الأطلسى "ناتو" وروسيا فى 12 يناير، واجتماعات المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا فى 13 يناير.

وأوضح المتحدث أن بلينكن شدد مجددا خلال الاتصال على التزام الولايات المتحدة الثابت بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها وأن أى مناقشة للأمن الأوروبى يجب أن تشمل حلفاء الناتو والشركاء الأوروبيين، بما فى ذلك أوكرانيا.