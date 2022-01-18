الصحة العراقية: استنفار كافة الموارد البشرية للتصدى لجائحة كورونا

جدة - نرمين السيد - وأكد العقابى - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء - ضرورة تنفيذ توصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، ومتابعة الإجراءات الوقائية فى الأماكن العامة والتأكيد على الجانب التوعوى لحث المواطنين على أهمية أخذ اللقاحات المضادة للفيروس التاجى.
وأعلنت وزارة الصحة العراقية - فى وقت سابق اليوم - تسجيل 6 آلاف و487 إصابة جديدة بالفيروس ووفاة 10 أشخاص نتيجة الإصابة، فيما تماثل 648 حالة للشفاء، كما أعلنت الوزارة دخول متحور فيروس كورونا (أوميكرون) مرحلة ذروة الانتشار فى البلاد.
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