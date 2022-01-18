الصين تعلق رحلات جوية إضافية قادمة من أمريكا

علقت هيئة تنظيم الطيران في الصين اليوم الثلاثاء، ثماني رحلات جوية أخرى قادمة من الولايات المتحدة لشركات طيران أمريكية، ليصل إجمالي عدد الرحلات التي تم إلغاؤها هذا العام إلى 84 رحلة وفقاً لإحصاء رويترز.

وأمرت إدارة الطيران المدني بالصين شركة (يونايتد إيرلاينز) بتعليق أربع رحلات أخرى من سان فرانسيسكو إلى شنغهاي بسبب حالات الإصابة بكوفيد-19، بينما أمرت شركة (دلتا إيرلاينز) بإلغاء رحلتين من سياتل إلى شنغهاي اعتبارا من 31 يناير، وقالت إنه سيتم إلغاء رحلتين تابعتين لشركة (أمريكان إيرلاينز) من دالاس إلى شنغهاي اعتباراً من 21 فبراير بسبب الإصابات بكوفيد-19.