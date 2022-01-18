تونس تمدد حالة الطوارئ شهرا

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الثلاثاء، أمرا بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر واحد، حتى 18 فبراير المقبل.

ويعني الأمر تمديد إعطاء صلاحيات أوسع للسلطة التنفيذية، من أطل ضبط الأمن العام في تونس. وكانت آخر مرة مدد فيها سعيّد حالة الطوارئ في 23 يوليو، الماضي، ولمدة 6 أشهر. وتخضع تونس لحالة الطوارئ منذ عام 2015، بعد هجوم قتل فيه عدد من أفراد حرس الرئاسة.

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