بعد جدل ودراسات.. "القول الفصل" في تطعيم الحوامل ضد كورونا

بعد أشهر من الجدل المصحوب بالدراسات، قالت هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء إن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المصنوعة باستخدام تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال "mRNA" لا تسبب مضاعفات للحوامل أو الأجنة.
وذكرت وكالة الأدوية الأوروبية أن المراجعة التي اعتمدت على دراسات شملت نحو 65 ألف حالة حمل في مراحل مختلفة، لم تجد أي علامة على تزايد خطر حدوث مضاعفات أو إجهاض أو ولادة مبكرة أو آثار جانبية خطيرة على الأجنة، بعد تلقي اللقاحات التي تعتمد على هذه التقنية.
وتزود شركة "فايزر" وشريكتها الألمانية "بيونتيك"، بالإضافة إلى شركة "موديرنا" حاليا، الاتحاد الأوروبي بمثل هذه اللقاحات.
ورغم إقرار وكالة الأدوية الأوروبية ببعض القصور في البيانات، فقد قالت إن النتائج كانت متسقة في الدراسات جميعها.
وقالت الوكالة: "فوائد تلقي لقاحات كورونا التي تستخدم تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال أثناء الحمل تفوق أي مخاطر محتملة على الحوامل والأجنة".
وخلصت أيضا المراجعة التي أجراها فريق داخلي إلى أن لقاحات "كوفيد-19" المستندة إلى هذه التقنية فعالة في الحد من مخاطر دخول المستشفيات والوفاة لدى الحوامل، كما هو الحال لدى غير الحوامل.
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