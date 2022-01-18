لافروف: نرفض مطالبات الغرب المتعلقة بتحركات الجيش الروسى داخل أراضيه

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الثلاثاء، لنظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك، رفض بلاده لمطالبات الغرب المتعلقة بالعمليات العسكرية التى يجريها الجيش الروسى على أراضيه.





وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفى أعقب لقائه مع بيربوك فى موسكو: "شرحنا أننا لا يمكننا قبول بعض المطالبات المرتبطة لعمليات القوات المسلحة (الروسية) على أراضينا"، موضحا أنه أشار للوزيرة الألمانية إلى أن الدول الأعضاء بحلف الناتو، التى تطلب عودة القوات (الروسية) إلى ثكناتها "تزعم فى الوقت نفسه أن تحركات القوات على أراضى التحالف لا تخص أحد سواهم"، معتبرا ذلك ازدواجية واضحة فى المعايير، حسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "تاس" الروسية.

ويتهم الغرب الحكومة الروسية بالتحضير لغزو أوكرانيا عسكريا بعد حشدها لنحو 100 ألف جندى على الحدود بين البلدين.

ونفت موسكو مرارا اعتزامها غزو أوكرانيا، واصفة تلك الاتهامات بأنها ذريعة لزيادة الحضور العسكرى للناتو على حدودها.

ولم تسفر سلسلة محادثات جرت فى أوروبا، الأسبوع الماضى، بين ممثلين عن الولايات المتحدة وحلف الناتو وروسيا، بشأن ضمانات أمنية متبادلة لمنع تفاقم الوضع فى شرق أوروبا، عن تقدم يُذكر، وفق ما كشفت الأطراف المشاركة.