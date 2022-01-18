إسبانيا.. تفكك شبكة دعارة صينية

أعلن مفوض الشرطة الإسبانية كارلوس ريو ميراندا إيغليساناساس تفكيك شبكة دعارة كانت تجبر النساء الصينيات على البغاء وتعدهن بوظائف جيدة ومربحة في أوروبا.

وأشار إلى أن "كل امرأة دفعت للشبكة ما بين 8 – 10 آلاف يورو".

وأضاف: "بعد أن تم نقلهن إلى إسبانيا، قيل لهن إن عليهن ديونا للشبكة، واحتجزن في ظروف غير صحية في الشقق وأجبرن على ممارسة الدعارة 24 ساعة في اليوم".

وتابع: "الشبكة أخذت جوازات سفر النساء، وأي امرأة تعارض ذلك يتم تخديرها".

وأشار إلى أن "الشقق في العاصمة الإسبانية مدريد والمدن الإسبانية الشمالية في سرقسطة وبلباو"، وأن الشرطة تحركت بناء على بلاغ قدم لها، وتم اعتقال 63 شخصا.