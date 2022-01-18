تكافل الطلاب 1443 وآلية الاستعلام عن مبلغ تكافل الطلاب في المملكة

تكافل الطلاب 1443 هو مبلغ من المال الذي يتم إيداعه من قبل مؤسسة التكافل الخيرية الي طلبة المدارس المستحقين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، وقد أشارت مؤسسة التكافل الخيرية اليوم الثامن عشر من شهر يناير للعام الحالي 2022 ميلادية في الساعات القليلة الماضية عن إيداع الدفعة الثانية والأخيرة من إعانات العام الدراسي الحالي لجميع الطلبة والطالبات المستحقين وقد تم إيداع مبالغ الدع لكل طالب وطالبه في حسابات المدارس، ومن المقرر أن تقوم تلك المدارس بتقديم مبلغ الدعم المالي ” عينياً ونقدياً” الي الطلبة والطالبات المستوفون لشروط الدعم ، وتغطي تلك المبالغ الاحتياجات المدرسية علي نحو ثلاث برامج وهي ( الكسوة المدرسية – الوجبة المدرسية – الحقيبة المدرسية) وذلك مساهمةً ومساعدةً من مؤسسة تكافل الخيرية لتلبية احتياجات الطلبة والطالبات من الأسر محدودة الدخل حتي لا يشعر أين منهم بفارق بين زملائه في المدرسة.

تكافل الطلاب 1443

من خلال المقال يمكنك التعرف علي الحقيبة المدرسية من الضمان الاجتماعي، وقد قام الدكتور حمد بن محمد آل شيخ وزير التعليم في المملكة العربية السعودية بتقديم الشكر والامتنان و العرفان الي سمو الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن الدعم الذي يقدمه كلاً من حضراتهم للمؤسسة للعمل علي توفير احتياجات الطلبة والطالبات حتي يتمكنوا من مواصلة العملية التعليمية واستمرار نجاح تحصيلهم العلمي رغم الظروف العصيبة التي تمر بها أسرهم،ومحاولة توفير الكسوة المدرسية والجب المدرسية والحقيبة علي تلك الأسر، كما شملت إعانات الدفعة الثانية ما يقرب من 273 ألف طالب وطالبة يدرسون في أكثر من 17 ألف مدرسة حكومية في مختلف مدن ومناطق المملكة العربية السعودية ويبلغ قيمة الدعم اكثر من 136 مليون ريال سعودي.

تكافل الطلاب 1443

من الخلال المقال يمكنك موعد نزول تكافل الطلاب، أما عن موعد صرف الإعانة المدرسية فمن المتوقع توزيع الإعانة علي الطلاب خلال الأيام القليلة القادمة ويمكن الاستعلام عن مبلغ الدعم المقدم للطلاب عن طريق اتباع الخطوات التالية: