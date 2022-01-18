حساب التميز من مصرف الراجحي مميزاته وشروط البنك لفتح الحساب

حساب التميز من مصرف الراجحي، يقدم مصرف الراجحي الكثير من الخدمات المصرفية المتنوعة لجميع عملائه سواء من المواطنين أو المقيمين كما يقدم خدمات مصرفية للسيدات ويوجد أكثر من حساب يمكن للعميل فتحه في مصرف الراجحي ومنها الحساب الجاري وحساب التميز وهو حساب مقدم لعملاء المصرف المميزين ومن خلال هذا المقال سنعرض لكم مميزات حساب التميز من مصرف الراجحي وأهم الشروط التي يضعها البنك ليصبح العميل مؤهل لامتلاك وفتح الحساب.

مميزات حساب التميز من مصرف الراجحي

يقدم البنك هذا النوع من الحسابات التي يمكن فتحها في البنك للاستفادة من خدمات ذات مستويات عالية خصصت لعملاء التميز ومن أهم مميزاته التالي:

يتم إعفاء العملاء الذين يمتلكون هذا الحساب من جميع رسوم العمليات المصرفية التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنك.

يكون من حق العميل بعد فتح الحساب الحصول على بطاقة المرابحة الائتمانية.

العملاء الذين يمتلكون حساب التميز يتم استقبالهم في صالات التميز لدي جميع فروع المصرف.

يتم تقديم عروض وتخفيضات مميزة لهم من المصرف.

عند الذهاب لأحد فروع المصرف لإنجاز عملية مصرفية يحصل على خصم 50% على رسوم العمليات المصرفية.

يحصل العميل مجاناً على بطاقة المرابحة الائتمانية ويحق له طلب بطاقات إضافية تصل إلى 5 بطاقات لأفراد العائلة.

يكون من حق العميل بعد فتح الحساب الدخول إلى صالا كبار الشخصيات بالمطارات.

يمنح البنك بطاقة مدي البلاتينية.

يمكنه الإيداع النقدي في أجهزة الصراف الآلي للبنك بقيمة تصل إلى 200 ألف ريال سعودي.

يمكنه التحويل النقدي اليومي من خلال القنوات الإلكترونية للمصرف بحد أقصي 300 ألف ريال سعودي والتحويل عن طريق الصراف الآلي بقيمة تصل غلى 100 ألف ريال سعودي.

يصل حد الشراء اليومي عبر نقاط البيع إلى 100 ألف ريال سعودي.

إمكانية التواصل مع البنك في أي وقت.

أهم الشروط ليصبح العميل مؤهل لامتلك وفتح الحساب بالمصرف

لكي يتمكن العميل من فتح الحساب يجب أن يقوم بفتح حساب جديد بحد أقصي 250 ألف ريال سعودي أو أن العميل يكون لديه القدرة على تحويل راتب للبنك بحد أدني 20 ألف ريال سعودي أو يكون متوسط الرصيد لآخر 6 شهور بالبنك لا يقل عن 100 ألف ريال سعودي وبعد توافر الشروط يقوم العميل زيارة أحد الفروع التابعة للبنك أو الاتصال على رقم 8001241222 ولعملاء المصرف الاتصال على 8001241222 أو 920005544 أو التواصل مع المصرف عبر البريد الإلكتروني.