نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر والسودان كأس أمم إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة مصر والسودان كأس أمم إفريقيا 2021، ينتظر العديد من جماهير كرة القدم المصرية والسودانية مباراة مصر والسودان في واحدة من الديربيات في كأس أمم إفريقيا، وذلك في المباراة التي ستقام مساء يوم الأربعاء التاسع عشر من شهر يناير الجاري، وذلك في ختام منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة من دوري المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، والمقامة في الكاميرون.

مباراة مصر والسودان

ويسعى منتخب مصر بقيادة مديره الفني كارلوس كيروش تحقيق الفوز على منتخب السودان من أجل ضمان التأهل إلى دور الستة عشر من كأس أمم إفريقيا 2021 بغض النظر عن نتيجة مباراة نيجيريا وغينيا بيساو، والتي ستقام في نفس التوقيت، حيث أن فوز منتخب مصر على السوادن سيمنح المركز الثاني لصالح المنتخب المصري الأكثر تتويجاً ببطولة كأس أمم إفريقيا منذ إنطلاق منافساتها.

على الجانب الآخر فإن منتخب السودان يدخل مباراة يوم الأربعاء بدافع لابديل عن الفوز، ومن ثم انتظار بقية النتائج من أجل حسم مقعد مؤهل إلى دور الستة عشر من بطولة كأس أمم إفريقيا، وقد يتأهل منتخب السودان في حال فوزه على منتخب مصر كثاني للمجموعة الرابعة خلف منتخب نيجيريا، خاصة في حال فوز نيجيريا على منتخب غينيا بيساو.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة من كأس أمم إفريقيا 2021 برصيد 3 نقاط، حيث فاز منتخب مصر على منتخب غينيا بيساو في الجولة الثانية بهدف دون رد، وذلك بعد أن تلقى منتخب مصر الخسارة في الجولة الافتتاحية على يد منتخب نيجيريا، فيما يأتي منتخب السودان في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة وحيدة فقط جمعها من تعادله أمام منتخب غينيا بيساو في الجولة الأولى، وقبل أن يتلقى الخسارة أمام منتخب نيجيريا في الجولة الثانية بثلاثة أهداف لهدف.

موعد مباراة مصر والسودان

وقد تم تحديد موعد إقامة مباراة مصر والسودان في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة من كأس أمم إفريقيا 2021، حيث ستنطلق ضربة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسودان

وقد أعلنت شبكة قنوات bein sports عن نقلها لأحداث مباراة مصر والسودان في الجولة الثالثة من خلال شاشة قناة bein sports MAX 1 على أن يتولى التعليق على أحداث المباراة المعلق عصام الشوالي.