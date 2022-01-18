نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 برقم الامتحاني PDF من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 برقم الامتحاني PDF من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نتابعها الان مع حضراتكم حيث يشغل بحث عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات فى الاونة الاخيرة من أجل اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي نتابعها من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز لحظة بلحظة بعد إتمام اعلانها الرسمي بعدما تم الإعلان عن قبول عدد كبير من الطلاب والطالبات داخل الجامعات العراقية

موقع الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على نتائج القبول الموازي داخل الجامعات العراقية، على ان يتزايد الى حد كبير حدة مؤشرات بحث جوجل من أجل اجراء الاستعلام عن تلك النتائج حيث أشارت وزارة التربية والتعليم العراقية على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة للتأكد وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية على نشر نتائج القبول الموازي بشكل وبصورة الكترونية على شكل ملفات PDF عبر موقع الوزارة بعد الانتهاء الرسمي من أعمال الرصد والمراجعة التي أقدمت عليها وزارة التربية والتعليم العراقية، على ان نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية طرق وخطوات اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بمنتهى السهولة عبر الفقرة التالية

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نوهت وأكدت وزارة التعليم العراقية على رفع نتائج القبول الموازي داخل جميع المحافظات العراقية وأمام جميع التخصصات التي جاءت أمام الطلاب عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على النحو التالي:-

الخطوة الأولى:- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من هنا أو موقع نتائجنا من هنا أو موقع ناجح

الخطوة الثانية:- ادخال اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

النقر على خانة عرض الدرجات على ان تكون على الفور امامكم النتائج معلنة بأبسط شكل اسهل صورة ممكنة على شكل ملفات PDF

هذا وقد أكدت وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية على ان موعد بداية الدراسة بالفصل الدراسي الجديد هذا العام على مستوى جميع المدارس العراقية فى اليوم السابع والعشرون من يناير المقبل على مستوى كافة المدارس العراقية وجميع الجامعات العراقية على ان نتابع ونستعرض على مدار الساعة كافة التفاصيل المطروحة حيال تلك النتائج