نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف النيابة العامة 1443 في السعودية والشروط المطلوبة بالتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف النيابة العامة 1443 في السعودية ، منذ وقت إعلان النيابة العامة عن حاجتها لشغل 80 وظيفة جديدة من حملة الثانوية العامة أو فما فوق للرجال والنساء، والبحث عن تفاصيل وظائف النيابة العامة 1443 في السعودية هي الأكثر بحثًا على مواقع البحث في المملكة العربية السعودية، وحرصًا منا على تقديم كل ما يبحث عنه الجميع، قررنا أن نسرد عليكم أبرز التفاصيل عن هذه الوظائف المتاحة، وما هي الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين، حتى يستطيع المتقدمين الفوز بالوظيفة المناسبة لهم.

وظائف النيابة العامة 1443 في السعودية

صرحت النيابة العامة عن توفر 80 وظيفة في مناطق مختلفة بالمملكة العربية السعودية، مثل العقيق، الرياض، الباحة، الشنان، بقرن، تبوك، بيشة، تثليث.

العقيق، حريملاء، حفر الباطن، ضباء، نجران، أبو عريش، الحدود، المدينة المنورة، مكة المكرمة، وادي الدواسر، الطائف، العلا، العيدابي، القصيم، جدة، عسير، حبونا تبوك، تثليث، تيماء، حائل، حريملاء.

ولقد تم الإعلان أيضًا على ضرورة استيفاء الشروط الواجب توافرها، وضرورة التقديم على منصة جدارة للحصول على فرصة لشغل تلك الوظائف التي تتمثل في الآتي:-

مراسلة أو مراسل مكتبي.

وظيفة سائق.

عامل.

كاتب سجل.

وظيفة معقب.

مدقق مشتريات.

وظيفة مدقق مناقصات.

مفتشة نساء.

وظيفة كاتب سجل.

فني تبريد وتكييف.

مصور فوتوغرافي.

فني دعم مساعد.

مأمور عهدة.

فني صيانة آلات.

مراقب أمن وسلامة.

الشروط التي يجب توفرها في وظائف النيابة العامة 1443 في السعودية

حددت النيابة العامة ضرورة توافر بعض الشروط للمتقدمين لشغل الوظائف المتاحة، ويأتي في المقدمة ضرورة الالتزام في المواعيد المحددة للمقابلة الشخصية، والالمام بكل اللوائح والقواعد التي تنص عليها قائمة شروط التقدم لوظائف النيابة العامة والتي جاءت كالآتي:-