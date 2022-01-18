الملك يدين الاعتداء الإرهابي الجبان على دولة الإمارات

دوت الخليج :- دان جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، الاعتداء الإرهابي الجبان الذي قامت به ميليشيا الحوثي على منشآت مدنية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، من خلال إطلاق طائرات مسيرة مفخخة باتجاه إمارة أبوظبي، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

وأكد جلالته، خلال اتصال هاتفي مع أخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء الإماراتيين في مواجهة كل ما يهدد أمنهم واستقرارهم، مشددا على أن أمن الإمارات من أمن الأردن ، وفق بترا .

وأعرب جلالة الملك عن تعازيه الحارة بضحايا الاعتداء الإرهابي، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

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