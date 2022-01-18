صربيا: تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ ظهور الوباء

أعلنت وزارة الصحة الصربية اليوم الثلاثاء تسجيل 18 ألفا و6 إصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الساعات الـ24 الماضية، في أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها البلاد منذ ظهور الوباء.

ووفقا لما نقل موقع "n1" الإخباري المحلي، فقد ارتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس المسجلة في صربيا منذ ظهور الوباء إلى مليون و467 ألفا و198 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة طوال تلك الفترة 13 ألفا و124 وفاة، بعد وفاة 26 مريضا خلال اليوم الأخير.

ويذكر أن، بدأت صربيا، عرض جرعات معززة من لقاح فيروس كورونا لكل من تجاوزوا السبعين ولمن تجاوزوا الستين الذين يعيشون في دور مسنين وللعاملين في مجال الرعاية الصحية والبالغين الذين يعانون من نقص المناعة.

ذكرت الحكومة في بلجراد الإثنين: أن الأشخاص في تلك الفئات الضعيفة سوف يتلقون إخطارا من السلطات عن كونهم مؤهلين وعن الخطوات التالية التي يجب اتخاذها.

ويتم تلقي الجرعة الثالثة بعد أخذ الجرعة الثانية، بدأت صربيا التطعيمات في ديسمبر.

استخدمت الدولة الواقعة في منطقة البلقان جرعات من الصين وروسيا على نطاق واسع وكذلك لقاحات من فايزر/بيونتيك وأسترازينيكا.

ورغم وفرة الإمدادات، يعرقل عدم رغبة الكثير من الصرب في تلقي اللقاح الجهود. ولا يوجد سوى 40 % من السكان ملقحين بالكامل حتى الآن.

وبعد أيام من تحذير بعض العلماء من أن ما أثاره متحور أوميكرون من زوبعة عالمية يوضح عمليًا أنه لن يكون الإصدار الأخير من فيروس سارس-كوف-2، الذي يتم تصنيفه "مثيرًا للقلق"، إذ صرحت منظمة الصحة العالمية WHO بأن الخبراء لا يوجد لديهم تصور واضح بشأن تطور فيروس كورونا حتى الآن.

يذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.