استخراج وثيقة سفر اضطرارية للمهندس الأردني في الرياض

دوت الخليج :- قال مصدر مطلع انه تم استخراج وثيقة سفر اضطرارية للمهندس الأردني الذي يفترش في حديقة عامه بالرياض مؤخرا .

وقال المصدر : انه تم استخراج الوثيقة بالتعاون بين السفارة الاردنية بالرياض ووزارة الداخلية من اجل اعادته الى الاردن .

وكان المهندي الاردني يرفض الحديث مع اي شخص من السفارة او من معارفه هناك كما انه رفض اي طريقة للمساعدة .