استخراج وثيقة سفر اضطرارية للمهندس الأردني في الرياض

دوت الخليج :- قال مصدر مطلع انه تم استخراج وثيقة سفر اضطرارية للمهندس الأردني الذي يفترش في حديقة عامه بالرياض مؤخرا .
وقال المصدر : انه تم استخراج الوثيقة بالتعاون بين السفارة الاردنية بالرياض ووزارة الداخلية من اجل اعادته الى الاردن .
وكان المهندي الاردني يرفض الحديث مع اي شخص من السفارة او من معارفه هناك كما انه رفض اي طريقة للمساعدة .
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