فشلت السنغال في الفوز مجددا، وكانت محظوظة بعدم احتساب ركلة جزاء ضدها خلال التعادل المفاجئ من دون أهداف مع مالاوي، الثلاثاء.
لكن "أسود التيرانغا" الذين ظهروا بشكل باهت، أنهوا المجموعة الثانية من كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها الكاميرون، في الصدارة.
وجمعت السنغال 5 نقاط بالمجموعة، رغم أنها سجلت هدفا واحدا في 3 مباريات من ركلة جزاء متأخرة نفذها ساديو ماني في اللقاء الأول أمام زيمبابوي.
وحققت مالاوي وغينيا 4 نقاط، لكن غينيا احتلت المركز الثاني بسبب المواجهات المباشرة، بينما تنتظر مالاوي تحديد مصيرها بين أفضل منتخبات تحتل المركز الثالث على أمل التأهل لدور 16 أيضا.
وأظهرت مالاوي غضبا من الحكم الكاميروني بليز نغوا، الذي منحها ركلة جزاء متأخرة في البداية بعد تعرض غوميز غاني تشيروا لعرقلة من المدافع السنغالي بونا سار.
لكن القرار تغير بعد المراجعة، فيما يمكن أن تعتبر السنغال نفسها محظوظة إذ بدا أن تشيروا تعرض لعرقلة وجذب من القميص.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "باهتة ومحظوظة".. السنغال تتعادل مجددا وتنهي مجموعتها متصدرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.