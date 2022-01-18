تونس تمدد حالة الطوارئ لمدة شهر

جدة - نرمين السيد - وذكرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن القرار يقضى بإعلان حالة الطوارئ فى كامل أرجاء الجمهورية بموجب أمر رئاسى يسرى فى 18 يناير الحالى. وأضافت أنه سبق وتم تمديد حالة الطوارئ بتونس لمدة ستة أشهر بداية من 24 يوليو حتى 19 يناير الحالى، بمقتضى أمر رئاسى عدد 67 لسنة 2021.

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