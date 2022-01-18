منظمة الصحة: جائحة كورونا لم تنته بعد

منظمة الصحة: جائحة كورونا لم تنته بعدأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أنطونيو غوتيريش اليوم الثلاثاء أن جائحة كورونا "لم تنته بعد"، وحذر من اعتبار أن متحور "أوميكرون" ليس مؤذيا.

وقال مدير المنظمة الأممية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي،: "يواصل "أوميكرون" اكتساح العالم.. لا تخطئوا، يتسبب "أوميكرون" بدخول المستشفيات ويوقع وفيات، وحتى الحالات الأقل خطورة تثقل كاهل القطاع الصحي".

وتسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 5,537,051 شخصا في العالم منذ ظهر في الصين في ديسمبر 2019.

وسجّلت الولايات المتحدة أعلى عدد للوفيات جرّاء الفيروس بلغ 850,605 حالات تلتها البرازيل (621,045) والهند (486,451) وروسيا (321,990).

وتقدّر منظمة الصحة العالمية أن العدد الإجمالي للوفيات قد يكون أعلى بمرّتين إلى ثلاث، آخذة في الاعتبار العدد الزائد للوفيات المرتبة بالوباء.