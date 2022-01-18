الإمارات تطلب من مجلس الأمن اجتماعا لإدانة هجمات الحوثيين

جدة - نرمين السيد - وأدانت الرسالة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - استهداف ميليشيا الحوثى الإرهابية للمدنيين وللأعيان المدنية على الأراضى الإماراتية، فى انتهاك صارخ للقانون الدولى، داعية مجلس الأمن إلى إدانة هجمات الحوثيين بشكل قاطع وبصوت واحد. وقالت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا نسيبة "تدين دولة الإمارات بأشد العبارات استهداف الحوثيين للمدنيين والأعيان المدنية فى انتهاك صارخ للقانون الدولى"، مضيفة "تتقدم دولة الإمارات بخالص التعازى لأسر المتوفين ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل". وأكدت نسيبة أن هذا التصعيد غير القانونى والمثير للقلق، هو خطوة أخرى فى جهود الحوثيين لنشر الإرهاب والفوضى فى المنطقة، ومحاولة أخرى من قبل الحوثيين، لاستخدام القدرات التى اكتسبوها بشكل غير قانونى، فى تحد للعقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة، لتهديد السلام والأمن.

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