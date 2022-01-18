الصحة العالمية: متوقع ظهور متحورات جديدة مع انتشار أوميكرون بالعالم

كشف الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، أن متحور أوميكرون Omicron يواصل اكتساح العالم، ففي الأسبوع الماضي تم الإبلاغ عن أكثر من 18 مليون حالة.

وقال، فى بيان جديد له اليوم الثلاثاء، لم يقترب هذا الوباء من نهايته، ومع الانتشار المذهل لـ اوميكرون Omicron على مستوى العالم، من المحتمل أن تظهر متغيرات جديدة، ولهذا السبب يظل التتبع والتقييم أمرًا بالغ الأهمية.

لا يزال عدد الوفيات مستقرًا في الوقت الحالي، لكننا قلقون بشأن تأثير أوميكرون Omicron على العاملين الصحيين المنهكين بالفعل والأنظمة الصحية المثقلة بالأعباء.

وقال، في بعض البلدان، يبدو أن الحالات قد بلغت ذروتها، مما يعطي الأمل في أن أسوأ ما في هذه الموجة الأخيرة قد انتهى، ما زلت قلقا بشكل خاص بشأن العديد من البلدان التي لديها معدلات تطعيم منخفضة، حيث يكون الناس أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض خطيرة والموت إذا لم يتم تلقيحهم.

قد يكون Omicron أقل شده، في المتوسط ​​بالطبع، لكن الرواية القائلة بأنه مرض خفيف مضللة، وتؤذي الاستجابة العامة وتكلف المزيد من الأرواح.

وأضاف، بالنسبة للعديد من البلدان، تظل الأسابيع القليلة المقبلة حرجة حقًا للعاملين الصحيين والأنظمة الصحية.

أوصت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة بعلاجين جديدين لفيروس كورونا ، بناءً على بيانات من 7 تجارب، مما أدى مرة أخرى إلى زيادة ترسانة الأدوات المستخدمة لمكافحة الأمراض الشديدة والوفاة.

تدعو منظمة الصحة العالمية جميع الدول الأعضاء والمرافق الصحية وشبكات الأبحاث إلى المساهمة طواعية في المنصة السريرية العالمية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة كورونا، والمتاحة من خلال موقعنا على الإنترنت.

في الأسبوع المقبل، سيجتمع المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، المؤلف من 34 دولة عضوًا، لمناقشة التحديات الصحية في العالم.

وقال تيدروس، إذا كنا جادين في تعزيز النظم الصحية، والاستعداد للأوبئة في المستقبل، ومعالجة سلسلة التحديات الصحية التي نواجهها بشكل جماعي، فستحتاج منظمة الصحة العالمية والبنية التحتية الصحية العالمية بأكملها إلى التمويل المستدام.