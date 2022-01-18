إرسال طائرة إخلاء طبي بتوجيهات ملكية لنقل مصاب أردني بالسعودية

دوت الخليج :- أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي،بتوجيهات ملكية سامية، إلى سلاح الجو الملكي الأردني، الاثنين، بإرسال طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي مزودة بطاقم طبي متخصص من الخدمات الطبية الملكية، ومجهزة بوحدة عناية مركزة لإخلاء المواطن رسمي أحمد العلي السكران بعد تعرضه لحالة طبية حرجة في المملكة العربية السعودية ليتم نقله إلى مدينة الحسين الطبية لاستكمال العلاج.

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