نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسودان اليوم مجاناً بدون تشفير في كأس الأمم الإفريقية وموعد اللقاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسودان اليوم مجاناً بدون تشفير في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية، حيث تترقب جماهير كرة القدم العربية في كل مكان لقاء الفراعنة أمام صقور الجديان في مباراة حسم التأهل للدور التالي من البطولة، وتعد مباراة مصر ضد السودان من المباريات التي ستحدد بشكل كبير ترتيب المجموعة الرابعة، وخاصة في ظل تقارب عدد النقاط بين جميع فرق المجموعة، كما سيقام لقاء نيجيريا وغينيا بيساو في نفس المجموعة للتعرف على الفريق الثاني الذي سيتأهل بجانب نيجيريا بعدما حسم المنتخب النيجيري تأهله من فوزين متتاليين، ومن خلال المقال، نتعرف على تردد القنوات المفتوحة التي ستذيع مباراة مصر والسودان اليوم مجاناً بدون تشفير في كأس الأمم الإفريقية، وموعد المباراة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسودان اليوم

كان منتخب الفراعنة قد بدأ أولي لقاءاته في دور المجموعات بأمم إفريقيا بهزيمة أمام المنتخب النيجيري بهدف دون رد في مباراة لم يقدم خلالها المنتخب المصري المستوي المطلوب، وبعدها نجح منتخب مصر في تحقيق الفوز خلال الجولة الثانية أمام منتخب غينيا بيساو بهدف دون رد ليحصل الفراعنة على أول 3 نقاط، ويحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة، ويتوقع الجميع أن تكون مباراة مصر والسودان اليوم غاية في القوة والإثارة في ظل تمسك المنتخب السوداني بالفرصة الأخيرة من أجل التأهل في حال نجح في تحقيق الفوز على المنتخب المصري، وسيتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور التالي من البطولة، بالإضافة لأفضل الثوالث من جميع المجموعات.

موعد مباراة مصر والسودان اليوم في أمم إفريقيا

من المقرر أن يكون توقيت مباراة مصر والسودان اليوم الأربعاء الموافق 19 يناير 2022 في إطار مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي على ملعب أحمد أهديجو وسط متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة، وقد حصلت مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية المشفرة على الحقوق الحصرية لنقل مباريات كأس الأمم الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر قنواتها المشفرة، وستكون قناة بي ان سبورت ماكس الأولي HD1 من أهم القنوات الناقلة لمباراة مصر والسودان اليوم على النايل سات بتعليق عصام الشوالي.

جميع القنوات المفتوحة الناقلة لكأس الأمم الإفريقية مجاناً بدون تشفير

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسودان مجاناً بدون تشفير

يبحث الكثير من الجماهير العربية عن تردد القنوات المفتوحة التي ستنقل مباراة مصر اليوم ضد السودان في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية، حيث أعلنت عدد من القنوات المجانية عن نقل مباراة الفراعنة اليوم أمام السودان مباشرة بدون أي أشتراكات، ويمكنكم استقبال القنوات عبر الترددات التالية: