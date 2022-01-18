“اتفرج بالمجان”.. تردد قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر والسودان في كأس أمم أفريقيا

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عمر شويل - جدة تدور تساؤلات المتابعين حول تردد قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر والسودان في كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2022 والتي من المقرر لها يوم الأربعاء الموافق 19 يناير2022 ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في البطولة، ويحتاج كلا المنتخبين إلى تحقيق الفوز والانتصار من أجل ضمان التأهل إلى الدور التالي من بطولة كأس أمم أفريقيا، وخاصة بعدما أصبح المنتخب النيجيري مرشح فوق العادة لحسم صدارة تلك المجموعة بعد فوزه على كلًا من مصر والسودان في الجولة الأولى والثانية من هذا الدور.

تردد قنوات مفتوحة مباراة مصر والسودان

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي مئات الآف من التساؤلات من قبل جمهور منتخب مصر وكذلك جماهير المنتخب السوداني حول طريقة التقاط أحدث ترددات لكل القنوات المفتوحة التي تنقل مباراة مصر والسودان خلال الجولة الثالثة من بطولة كأس أمم أفريقيا والمقامة في الكاميرون خلال هذه الفترة.

ويمكن الآن تحديث ترددات القنوات الناقلة لتلك المواجهة المصيرية في ديربي عربي خالص وذلك من خلال استخدام هذه الإحداثيات:

قناة النبأ الليبية وهي قناة متواجدة عبر قمر صناعي النايل سات، تردد 11096، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

قناة فوكس سبورت قناة موجودة على النايل سات، تردد 12284، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

قناة RTB TV وهي من بوركينا فاسو وتنقل المباريات من خلال القمر الصناعي يوتلسات 9E، تردد 11900/H، معدل ترميز 27500.

قناة آرينا سبورت:وهي موجودة من خلال القمر الصناعي هوت بيرد تردد 11595، التصحيح 6/5، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.

موعد مباراة مصر والسودان في كأس الأمم

بعد الحديث عن القنوات المفتوحة المجانية التي تنقل مباراة مصر والسودان في بطولة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون، جاء الآن الدور للحديث عن موعد المباراة المرتقبة في الديربي العربي بين الفراعنة وصقور الجديان.

وقد جاء موعد مباراة مصر والسودان في كأس الأمم على هذا النحو التالي بحسب ما كشف عنه موقع الاتحاد الأفريقي.