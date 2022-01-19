طريقة عمل صوصات الحلويات الشهيرة بأقل التكاليف وبجودة المحلات الجاهزة

طريقة عمل صوصات الحلويات الجميع يعشق الصوصات التي تزين جميع الحلويات ومن أشهر الصوصات الشوكولاتة التي تزين الحلويات والمشروبات الساخنة يفضل البعض الذهاب إلى المطاعم والكافتيريات لتناول الحلويات بأسعار باهظة الثمن لتميز طعم الصوص. حضري ألذ الصوصات بالمنزل بأقل التكاليف بجودة المطاعم الكبري.

طريقة عمل صوصات الحلويات الشهيرة

ويعتقد بعض السيدات صعوبة بتحضيره بالمنزل لتزين التورت أو الجاتوهات ولكن عند أتباع خطوات التنفيذ جيداً ستحصلين على نتائج مزهلة سهولة ومن الممكن الاحتفاظ به بفترات طويلة لحين أستخدام مره أخرى.يوجد صوصات دايت لمن يتبع نظام غذائي ويتناول نوع من الحلويات باليوم الفيري وقد ذكرنا لكم طريقة أعداد الصوصات الحادقة بمقال سابق تعلمي مع مطبخ ثقفني أسهل الطرق والخطوات في تحضير أي من الأكلات و ننقلها لكم بطريقة مبسطة وسهلة.

طريقة عمل صوص السينابون

المكونات

2 علبة جبنة كريمي.

كوب زبدة لينة بدرجة حرارة الغرفة.

كوبان سكر بودرة.

ملعقة صغيرة فانيليا بودر.

ربع ملعقة ملح.

طريقة التحضير

نضع مكعبات الجبنة الكيري بالخلاط أو الكبة ثم نضيف الفانيليا والزبدة.

نخفقهم جيداً حتي يذوب جميع المكونات نضيف الملح والسكر البودر بالتدريج.

ونعيد ضربهم حتي نحصل على خليط سائل سميك.

نصب الصوص في وعاء محكم الغلق حين أستخدامه.

طريقة عمل صوص التوت

المكونات

ثلاث أكوب توت مفرزة.

نصف كوب ماء فاتر.

كوب سكر.

عصير ليمون.

طريقة التحضير

نضع التوت في الخلاط ونضيف ملعقتان كبيرة من السكر ونخفقهم نصف خفقة.

ضع حلة على النار ونضيف الماء والسكر وعصير الليمون والتوت.

نخفض النار مع التقليب بين الحين والأخر وعندما نحصل على صوص ثقيل.

نرفع الحلة من على النار ونتركها تبرد تماماً ثم نضعها في برطمان محكم الغلق.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة

المكونات

كوب كاكاو خالي من السكر.

كوب سكر بودرة.

كوب حليب.

ثلاث ملاعق زبدة لينه.

ملعقتان كبيرة نسكافية سادة.

بندق مطحون أختاري.

طريقة التحضير