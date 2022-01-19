نبيه برى يبحث تذليل العقبات أمام تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية للخارج

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى ضرورة الإسراع والتحرك لاتخاذ كافة الإجراءات الملائمة التى من شأنها حماية القطاع الزراعى وتأمين مقومات الصمود للعاملين فيه وخاصة فى هذه المرحلة الراهنة.





واستعراض برى خلال استقباله اليوم الثلاثاء، رئيس تجمع مزراعى الجنوب السيد محمد الحسينى مع وفد من التجمع، مطالب المزارعين وخصوصا مزارعى الحمضيات والموز. وأجرى رئيس مجلس النواب اللبنانى اتصالات مع الوزراء المعنيين لتذليل العقبات أمام تصدير المنتجات الزراعية للخارج.

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