رد جديد من التحالف العربى بعد هجمات الحوثيين على السعودية والإمارات

جدة - نرمين السيد - وأصدر التحالف بيانًا نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال فيه إن عملية الاستجابة للتهديد مستمرة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.
وأفاد موقع "روسيا اليوم"، نقلا عن مراسله، بأن التحالف العربى، شن غارات جوية على مطار صنعاء، مشيرًا إلى أن انفجارات عنيفة هزت العاصمة أثناء شن مقاتلات التحالف ثلاث غارات على المطار ومحيطه، وأن تحليق المقاتلات ما زال مستمرا.
وأعلن التحالف فى وقت سابق الثلاثاء، تنفيذ 17 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية فى محافظة مأرب خلال 24 ساعة، مشيرا إلى أن الاستهدافات أسفرت عن تدمير 9 آليات للميليشيات وقتل 80 عنصرا.
وأكد أن الموقف العملياتى يتطلب استمرار الضربات استجابة للتهديد، مطالبًا أهالى صنعاء بالابتعاد عن معسكرات وتجمعات ميليشيا الحوثى حرصا على سلامتهم.
يأتى ذلك ضمن استجابة سريعة للرد على التهديدات الإرهابية عقب الهجوم الحوثى على منشآت مدنية فى الإمارات، والذى أدانته الدول العربية والدولية مستنكرة الإرهاب الحوثى ومعلنة تضامنها مع الإمارات فى حماية أمنها واستقرارها.
وفى سياق دبلوماسى، قدمت الإمارات رسالة إلى مملكة النرويج، رئيسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لشهر يناير، تطلب فيها عقد اجتماع للمجلس، بشأن هجمات الحوثيين الإرهابية على أبو ظبى.
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