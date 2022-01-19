اقتحام الكابيتول.. قرار جديد من مجلس النواب الأمريكى بشأن ترامب

وأصدرت اللجنة الخاصة بـ مجلس النواب الأمريكى بيانا، أفادت فيه بأنه "إضافة إلى جوليانى، تم استدعاء المحامِيَين بـ حملة ترامب، سيدنى باول وجينا إليس، وكذلك ومستشار الحملة الجمهورى بوريس إبستين.
وقالت إن "الأشخاص الأربعة روجوا لنظريات لا أساس لها من تزوير الانتخابات، أو دفعوا باتجاه محاولات عكس الانتخابات، أو كانوا على اتصال مباشر مع الرئيس السابق بشأن الجهود المبذولة لوقف فرز الأصوات الانتخابية".
اقتحام الكابيتول 2021
وكان أعضاء اللجنة بمجلس النواب الأمريكى، قد استدعوا العام الماضى 2021، مساعدين سابقين لـ ترامب إلى جلسات استماع كما اتهموا ستيفن بانون، محلل ترامب السياسى السابق فى البيت الأبيض، بازدراء الكونجرس لفشله فى حضور إحدى جلسات اللجنة.
وأوصى مشرعو وزارة العدل الأمريكية، فى ديسمبر الماضى، بمحاسبة مارك ميدوز، الذى كان رئيس موظفى البيت الأبيض فى إدارة ترامب، بسبب رفضه التحدث شخصيا فى جلسة استماع.
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