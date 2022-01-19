بطاقة دعم الوقود nss.gov.om التي تقوم وزارة الطاقة بالسلطنة بتوفيرها للمواطنين للحصول على الدعم الوطني للوقود والمحروقات، حيث تقوم الوزارة بتوفير الدعم اللازم من الحكومة للأشخاص أصحاب الأعمال وأصحاب السيارات الخاصة من المواطنين من أصحاب الدخل المنخفض وذلك تقليلا من ارتفاع أسعار الوقود التي قد تؤثر سلبا عليهم وعلى أعمالهم، ويكون للتسجيل في منصة الدعم الوطني وعمل البطاقة الوطنية للدعم عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين.

بطاقة دعم الوقود nss.gov.om تسجيل دخول برنامج الدعم (الوقود – الكهرباء) بالرقم المدني

تحرص وزارة الطاقة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين من خلال توفير الوقود والمشتقات البترولية لجميع فئات المجتمع، وتقوم خصوصا بتوفير الدعم على المنتجات البترولية للفئات أصحاب الدخل المنخفض من ابناء الشعب، حيث أن مستويات الوقود العالمية ارتفعت بشكل كبير بما يؤثر سلبا على الدخل الشهري للمواطن في السلطنة ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وتحرص السلطنة بتوفيره للمواطنين بالأسعار المناسبة حرصا على رفع ضغوطات الحياة والمعيشة عن الأفراد وخاصة الاسر العمانية.

تسجيل بطاقة الدعم الوطني (الوقود – الكهرباء) وتحديث البيانات

أعلنت وزارة الطاقة عن استقبال طلبات الحصول على دعم المنتجات البترولية من المواطنين من جميع أنحاء السلطنة وذلك في الخطة الوطنية لدعم عدد من فئات المجتمع والذين يتعذر عليهم مجاراة رفع الأسعار الخاصة بالطاقة كالوقود والكهرباء، ولذل أتاحت لهم التسجيل والحصول على بطاقة الدعم التي يتم من خلالها حسابهم بمعاملة خاصة لأسعار الدعم، كما توفر الوزارة للمواطنين تحديث البيانات لمن قاموا بالتسجيل من قبل، حيث تحرص على الحصل على البيانات الأحدث للمستفيدين لضمان الاستحقاق.

شروط التسجيل في برنامج دعم الوقود

يجب أن يكون المتقدم للدعم أكثر من 18 عام.

يكون مالكا لمركبة أو قارب صيد بحري.

يجب أن يكون الدخل الشهري له لا يزيد عن 950 ريال عماني.

يتم تقديم الدعم فقط على بنزين فئة 91.

كيفية التسجيل في برنامج دعم الوقود الوطني