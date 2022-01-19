تجديد الاقامة 1443 خطوات تجديد الاقامة للوافد او المقيم بعد قرار تجديدها كل ثلاث أشهر

تعمل كل وزارات المملكة العربية السعودية ووزراءها التجديد والتطوير من القوانين بهدف أن تقدم مستويات عالية ومميزة من الخدمات التي يتم تقديمها لكل المواطنين السعوديين، وهذه الخدمات تخص كل الوافدين والمغتربين فيب المملكة العربية السعودية من العرب أو الأجانب وقام خادم الحرمين بإعطاء فرصة لكل الوافدين بان يقوموا بتجديد رخصة الإقامة الخاصة بهم كل ثلاثة أشهر وأتيحت تقديم تلك الخدمة من خلال بوابة أبشر لتبسيط الخدمات للجميع.

الشروط اللازمة لقيام الوافد بتجديد الإقامة كل ثلاثة أشهر.

ويستطيع المقيم من تجديد الإقامة الخاصة به إذا كانت تنطبق عليه الشروط الخاصة بالتجديد وهي على النحو الآتي :-

يشترط وجود هذا الشخص داخل المملكة العربية السعودية. في حال وجود أي غرامات تابعة للمرور يستلزم سدادها على الفور. توفير تكاليف تجديد الإقامة والقيام بدفعها كاملة عن طريق الصراف الآلي. يشترط وجود جواز سفر ساري عن مدة ستة أشهر قادمة. عدم وجود أي بلاغات ضد المتقدم بتجديد الرخصة الخاصة بالإقامة في الوزارة. للحصول على تجديد الرخصة ينبغي أن يكون للمتقدم بصمة إلكترونية وصورة خاصة به موجودة بإدارة الجوازات. فئة العمالة المنزلية لا يمكنها الحصول على تجديد رخصة كل ثلاثة أشهر. في الفترة الحالية بسبب تفشي الكورونا لم يستطع الكثير من المغتربين العودة إلى المملكة العربية السعودية، وبناء على ذلك يقوم الكفيل الخاص بالوافد بتقديم مستند تمديد تأشيرة خروج وعودة إلى القنصلية السعودية حتى لا ينتج عن عدم فعل هذا كسر التأشيرة للوافد.

خطوات الإستفسار عن مدى صلاحية رخصة العمل.