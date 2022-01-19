نظام ساند 1443 خطوات التسجيل فى النظام وماهى شروط الاستحقاق الخاص به والفئات المستفيدة

نظام ساند للتعويض نتج هذا النظام بناء على المواطنين السعوديين الذين انقطعوا عن ساند رغمًا عنهم ودون إرادتهم في المملكة العربية السعودية، وتقوم المنظمة الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ببذل قصارى جهدها للعمل على حل هذه الأزمة من خلال إطلاق برنامج ساند للمفصولين، ونظام ساند الهدف الأساسي منه هو الحفاظ على كافة الحقوق الخاصة بكل عامل سعودي عندما يقوم بترك العمل الذي كان يلتحق به كما أنها تساعده للالتحاق بعمل يناسبه.

نظام ساند

يوفر هذا النظام مكافآت وتعويضات مادية للعاملين في المملكة العربية السعودية ، كما يساعد المتقاعدين الذين تركوا وظائفهم لأسباب صحية ،وليس بإرادتهم الحرة، على التغلب على صعوبات الحياة. زيادة في كيفية وشروط التسجيل في نظام ساند وإليكم التفاصيل أدناه.

الشروط التي يتضمنها نظام ساند للمفصولين.

يشترط أن يكون المتقدم يحمل الجنسية التابعة للمملكة العربية السعودية. ينبغي على الشخص المقطوع أن لا يمتلك أي مصدر للدخل. يجب أن يكون عمره تعدى الستين عامًا. مؤسسة التأمينات الاجتماعية تلزم على تارك العمل أن يقوم بالتسجيل من خلال برنامج ساند بعد مضي ثلاثة أشهر من تركه للعمل الخاص به. يشترط البحث عن فرصة عمل أخرى بكل جدية. يشترط أن يكون الشخص هو الذي ترك عمله وأن لا يكون فصل من العمل عن طريق أي شخص آخر. أن يكون المتقدم مؤهل وقادر على الالتحاق بعمل آخر. يجب الالتزام بكافة القواعد والشروط الموضوعة من قبل الوزارة.

تحديد راتب ساند وبيانات التسجيل من خلاله.

خلال أول ثلاث شهور من ترك العمل قامت مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتحديد جزء من الراتب يبلغ 60% من قيمته للدخل الشهري بدل عن العمل، أما التسع أشهر الباقين فتم تحديد نصف الراتب، وأيضًا يمكن أن يتم دفع مبلغ كتعويض قدره تسع آلاف ريال في أول تسعين يوم وفي حالة زيادة المدة عن ذلك يتم دفع مبلغ سبعة آلاف ريال ونصف عن كل شهر جديد.

أما عن البيانات التي يتم طلبها للقيام بالتسجيل من خلال ساند يشترط وجود رقم هوية المتقدم، واسم البنك الخاص به.