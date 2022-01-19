نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك السعودي الفرنسي 1443 خطوات التسجيل للحصول على التمويل الشخصى بتسهيلات كبرى في المقال التالي
البنك السعودي الفرنسي يساعد على تحقيق أمنيات الآخرين يعمل بدوره بتقديم تمويل شخصي للمواطنين في المملكة العربية السعودية، ويصل مقدار التمويل الذي يقدمه البنك السعودي الفرنسي إلى ما يبلغ مليوني ونصف ريال سعودي بالإضافة إلى فترة سداد تصل إلى ستين شهرًا، وهذا التمويل يعد شخصي لأنه يهدف لتلبية احتياجات المواطنين الشخصية والارتقاء بمستوى معيشتهم.
الامتيازات التي يقوم بتقديمها البنك السعودي الفرنسي عبر التمويل.
وعلى صعيد متصل تتميز المعاملات البنكية التي يقوم بتقديمها البنك السعودي الفرنسي في المملكة بالسرعة كما هناك مميزات أخرى على النحو الآتي: –
- يمتاز بسرعة إجراءاته وكذلك سرعة الموافقة عليه.
- التأكد من توافقه مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
- يمكن الحصول على التمويل مرة أخرى ولكن يشترط على المقترض سداد 20% من قيمة التمويل الحالي.
- الحد الأقصى لمبلغ التمويل يصل إلى مليوني ونصف ريال سعودي.
- يتسم هذا التمويل بمرونة وسلاسة فترة السداد لأنها تصل إلى ستين شهر.
- حسب الشروط والقواعد وفي حال وفاة المقترض يتم إعفاء الورثة من سداد الأقساط.
- البنك يقدم خدمة سداد المديونية من خلال بنك آخر.
- الرسوم الإدارية ضئيلة جدًا حيث تصل إلى 1% ولا تزيد عن مبلغ 5000 ريال.
كل الأوراق المطلوبة من أجل الحصول على تمويل شخصي من البنك العربي الفرنسي.
- يتم الحصول على خطاب تعريف ويتم أخذه من جهة العمل الخاصة بالمقترض.
- يتم تقديم الأصل من الهوية الوطنية الخاصة بالمقدم على التمويل.
- يجب على المتقدم أن يقوم بفتح حساب جاري خاص به من خلال البنك العربي الفرنسي.
- الرسوم والعمولات يصل مقدارها إلى 4.67%.
- يجب على المتقدم أن يقوم بفتح حساب جاري خاص به من خلال البنك العربي الفرنسي.
- ومن الممكن التواصل مع البنك من داخل المملكة العربية السعودية على الرقم التالي 8001242121، كما أنه من الممكن سهولة التواصل من خارج المملكة العربية السعودية من خلال رقم 966920000576، ومن الممكن التواصل أيضًا عبر فروع البنك المختلفة.
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