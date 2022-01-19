نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج السجون القبول المبدئي 1443 تعرف على نتائج القبول في المديرية العامة للسجون عبر أبشر للتوظيف jobs.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم نتائج السجون القبول المبدئي 1443، حيث زاد البحث عن نتائج القبول في المديرية العامة للسجون بشكل كبير في الساعات الأخيرة في المملكة من قبل المتقدمين والمتقدمات عليها، حيث أعلنت المديرية العامة للسجون من فترة تقارب الشهر عن وظائئف شاغرة بها برتبة جندي، وقد ظهرت نتائج القبول المبدئي عبر أبشر للتوظيف، وسنتابع معكم كيفية استخراجها بكل سهولة فتابعوا معنا.

المديرية العامة للسجون

أعلنت المديرية العامة للسجون التابعة لوزارة الداخلية السعودية عن وظائف شاغرة، وهذا منذ حوالي فترة تقارب الشهر من الآن، حيث تم الإعلان عن حاجتها لموظفين في وظائف عسكرية برتبة “جندي”، وقد أتاحت التقديم عبر منصة أبشر للتوظيف الشهيرة، وقد أعلنت عن هذا بشكل رسمي عبر حسابها الرسمي عبر تغريدة على تويتر كما هو موضح.

حيث تم فتح باب التقديم من يوم الأحد الموافق 22 جمادى الأولى 1443، وقد استمر باب التقديم الإلكتروني حتى يوم الخميس 26 جمادى الأولى 1443 بالشهر الماضي، وقد تقدم مئات الأشخاص الباحثين عن وظائف عبر موقع أبشر للتوظيف الشهير.

وبعد انتهاء عمليات التقديم ثم فرز اسماء المتقدمين والمفاضلة بينهم تم اعلان نتائج القبول المبدئي، وهذا عن طريق ارسال رسائل SMS على جوالات المتقدمين، ويمكن للمتقدمين معرفة نتائجهم أيضا عبر موقع أبشر للتوظيف وهذا ما سنتعرف عليه معا.

وقد تابعنا معكم أعزائنا المتابعين في موقعكم ثقفني كافة الشروط الخاصة بالتقديم وكيفية التقديم وهذا في مقال وظائف برتبة جندي المديرية العامة للسجون 1443، فتابع معنا.

نتائج السجون القبول المبدئي 1443

ويمكن للمتقدمين الراغبين في الاستعلام عن نتائج قبول المديرية العامة للسجون وطباعة اشعار القبول بكل سهولة ويسر، وهذا ما سنشرحه لكم في الخطوات التالية، فتابع القراءة.

أبشر للتوظيف jobs.sa نتائج القبول في المديرية العامة للسجون