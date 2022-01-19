نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعم ريف لربات البيوت 1443 خطوات التسجيل للحصول على دعم ريف لربات البيوت في المقال التالي
وزارة البيئة والزراعة والمياه في المملكة العربية السعودية تعمل بدورها على تقديم الدعم والمساندة لربات البيوت السعوديين من خلال دعم الريف، وهذا القسم من الدعم يقم بمساعدة من يعمل في القطاع الزراعي وكل مايخصه وهذا الدهم يجعلهم في تطور مستمر، حيث تساهم في دعم تربية المواشي، غنتاج المحاصيل بعد زراعتها والقيام بتسويقها، إنشاء مناحل واستخلاص عسل النحل منها، إنتاج الألبان ومشتقاتها، وكذلك إنتاج كافة البقوليات.
دعم ريف لربات البيوت 1443
ووضعت المملكة استراتيجية حتى عام 2030 تتضمن تعزيز الدعم الريفي لربات البيوت ، وأوضح البرنامج توقيت استلام الإعانات لحسابات المواطنين ، بحيث يتم الارتقاء بالمشروع المساند المخصص لهم ، على مستوى الريف. سيتم رفع القطاعات من أجل زيادة الإنتاج الزراعي والاكتفاء الذاتي لمواطني المملكة من خلال كرم بلادهم،
طريقة حصول ربات البيوت على دعم الريف.
- يتم التوجه بالدخول إلى موقع ريف الإلكتروني.
- النقر على خيار إنشاء حساب جديد.
- القيام بتسجيل كافة البيانات والمعلومات الشخصية التي يتم طلبها من خلال موقع ريف.
- القيام بتسجيل الرمز المائي.
- العمل على التأكد من سلامة وصحة كل البيانات التي تم تقديمها، ومن ثم النقر على تسجيل.
- تصل رسالة من خلال الموقع بكود يتم تسجيله عبر الموقع.
- وبعد إتمام كافة الخطوات السابقة يتمكن الشخص من تسجيل الدخول.
الشروط المطلوبة لحصول ربات البيوت على دعم ريف.
- يشترط أن تكون ربة المنزل المقدمة على الدعم جنسيتها سعودية.
- يشترط أن يكون معها وثيقة خاصة بالعمل الحر.
- يجب أن تكون ربة المنزل المتقدمة للحصول على الدعم أن تكون عاملة في أيًا من القطاعات المرتبطة بالزراعة.
- يشترط على المتقدمة عدم عملها أي عمل آخر في المملكة العربية السعودية في القطاعين سواء القطاع الخاص أو القطاع الحكومي.
- المتقدمة للتلقي الدعم يشترط أن يكون الحد الأقصى للدخل الشهري الخاص بها 6000 ريال سعودي.
- الحد الأقصى الذي يتم دفعه لمد يد العون للمواطن المتقدم للحصول على دعم 54000 ريال سعودي.
- يجب للحصول على الدعم وجود حساب بالبنك باسم المتقدم ويكون الحساب ساري، وأيضًا يكون مسجل من خلال منصة ريف.
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