دعم ريف لربات البيوت 1443 خطوات التسجيل للحصول على دعم ريف لربات البيوت

وزارة البيئة والزراعة والمياه في المملكة العربية السعودية تعمل بدورها على تقديم الدعم والمساندة لربات البيوت السعوديين من خلال دعم الريف، وهذا القسم من الدعم يقم بمساعدة من يعمل في القطاع الزراعي وكل مايخصه وهذا الدهم يجعلهم في تطور مستمر، حيث تساهم في دعم تربية المواشي، غنتاج المحاصيل بعد زراعتها والقيام بتسويقها، إنشاء مناحل واستخلاص عسل النحل منها، إنتاج الألبان ومشتقاتها، وكذلك إنتاج كافة البقوليات.

دعم ريف لربات البيوت 1443

ووضعت المملكة استراتيجية حتى عام 2030 تتضمن تعزيز الدعم الريفي لربات البيوت ، وأوضح البرنامج توقيت استلام الإعانات لحسابات المواطنين ، بحيث يتم الارتقاء بالمشروع المساند المخصص لهم ، على مستوى الريف. سيتم رفع القطاعات من أجل زيادة الإنتاج الزراعي والاكتفاء الذاتي لمواطني المملكة من خلال كرم بلادهم،

طريقة حصول ربات البيوت على دعم الريف.

يتم التوجه بالدخول إلى موقع ريف الإلكتروني.

النقر على خيار إنشاء حساب جديد.

القيام بتسجيل كافة البيانات والمعلومات الشخصية التي يتم طلبها من خلال موقع ريف.

القيام بتسجيل الرمز المائي.

العمل على التأكد من سلامة وصحة كل البيانات التي تم تقديمها، ومن ثم النقر على تسجيل.

تصل رسالة من خلال الموقع بكود يتم تسجيله عبر الموقع.

وبعد إتمام كافة الخطوات السابقة يتمكن الشخص من تسجيل الدخول.

الشروط المطلوبة لحصول ربات البيوت على دعم ريف.