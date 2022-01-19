تجديد رخصة القيادة إلكترونيًا عبر الجوال من خلال ابشر وتوصيل الرخصة للمنزل بالبريد

تعمل حكومة المملكة العربية السعودية جاهدة لمواكبة كل التطورات التكنولوجية العالمية ومحاولة تطبيقها داخل الدولة، فتعمل بدورها على إدخال كل النظم التكنولوجية الجديدة في كل خدماتها لجعل كل الخدمات تتم بمنتهى السهوله ودون عناء أو تعب، أما عن تلك الخدمات في مجال المرور فقد أتيحت الحصول على كل التصاريح وكذلك الرخص الخاصة بالمركبات وكذلك تجديد الرخص ويتم ذلك من خلال الموقع الإلكتروني ابشر.

الخطوات التي يلزم اتباعها للقيام بتجديد رخصة السير.

يسعى جميع الأجانب المقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية إلى تجديد رخصة قيادتهم بمجرد انتهاء صلاحيتها لتجنب التعرض لغرامات مالية بسبب التأخير في تجديد الرخصة.

من موقع وزارة الداخلية السعودي يتم تسجيل الدخول إلى موقع أبشر. يتم النقر على خيار الخدمات الإلكترونية الموجودة من خلال الصفحة. يتم كتابة كلمة السر في المكان المخصص لها. يقوم المستخدم بالنقر على أمر تجديد رخصة القيادة. تظهر صفحة تحتوي على كافة الشروط والأحكام ويجب النقر على الموافقة عليها. يقوم بالنقر على إمكانية تجديد الرخصة ضمن الخيارات التي تظهر خلال الصفحة. بعد ذلك تظهر على الموقع صفحة مسجل بها كافة البيانات والمعلومات التي تخص الرخصة يجب مراجعتها جيدًا بعد ذلك يتم النقر على تأكيد. يتم اختيار عدد السنوات المراد تجديد الرخصة بها، وبناء على ذلك يتم دفع التكاليف الخاصة بالرخصة والتي تزيد بزيادة عدد السنوات. من خلال رقم الهاتف الخاص بالمتقدم يتم ارسال رسالة عليه تفيد بانتهاء الرخصة والتمكن من الذهاب لإستلامها.

التكاليف التي تتطلبها تجديد رخصة القيادة.