نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في نظام فارس للخدمة الذاتية للمعلمين في المملكة 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد نظام فارس الإلكتروني الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم السعودية من أفضل التطبيقات التي تقدم خدمات خاصة بالمعلمين والمعلمات في المملكة، حيث يتيح النظام المعلومات والتفاصيل الخاصة بكل ما يتعلق بمرتبات المعلمين و المكافآت والعلاوات ومواعيد الدورات التدريب وجميع الأخبار المتعلقة بسير العملية الدراسية أو تعطيل الدراسة ، لذلك يعتمد عليه عدد كبير من المعلمين في المالكة للاستفسار او الاستعلام عن كل ما يرغبون معرفته عن العمل، لذلك يجب على كل معلم أن يكون له حساب خاص عبر نظام فارس ليسهل عليه عملية الاستعلام ، خاصة أن نظام فارس الخدمة الذاتية يقدم خدمات آخري للمعلمين .

رابط التسجيل في نظام فارس الالكتروني

وفي ظل توفير فارس العديد من الخدمات للمعلمين بشكل إلكتروني مما يسهل عليه الاستعلام السريع عن كل ما يتعلق بالرواتب والعلاوات والبدلات بالإضافة إلى أن النظام يقدم دورات تدريبية منوعة سواء فنية أو تقنية لتطوير أداء المعلمين، فإنه يمكن لكل معلم أو معلمة في المملكة الاستفادة من خدمات نظام فارس من خلال القيام بتسجيل حساب خاص به عبر النظام من الرابط الرسمي للنظام، وذلك يتم بواسطة اتباع خطوات بسيطة سوف توضحها إليكم فيما يلي :

يقوم المعلم بإدخال اسم المستخدم وتسجيل رقم البريد ورقم التعريف .

ثم يقوم بكتابة رقم الإعلان وتسجيل رقم الهاتف الشخصي به .

سوف يظهر رمز تأكيد على الشاشة يتم إدخاله ثم الضغط على إرسال .

بعد ذلك يصبح لديه حساب خاص بنظام فارس، يسهل عليه عملية الاستعلام عن الخدمات التي يقدمها والاستفادة منها، والإستعلام عن قيمة الرواتب المقرر للجدول سلم الرواتب والعلاوات والبدلات المقرر الرتبة الخاصة به .

كيفية الدخول على خدمات نظام فارس الالكتروني

ولكي يتم للاستفادة من خدمات موقع نظام فارس للخدمة الذاتية يجب تسجيل الدخول على الرابط والرسمي للنظام، واختيار الخدمة التي يريد المعلم الاستعلام عنها أو الاستفادة منها وذلك من خلال الدخول الموقع الرسمي للنظام.

ثم يقوم المعلم من بتسجيل الدخول بيانات حسابه على الموقع ثم الدخول على خدمات الموقع والضغط على الخدمة المرغوب بها .