نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمص الشام بالمصري لمقاومة برودة الشتاء بعد أنخفاض درجات الحرارة لمعدلات غير مسبوقة في المقال التالي
حمص الشام من أطعم المشروبات المرتبطة بالشتاء في مصر حيث أنه ذات طعم رائع ويعطي طاقة ويمد الجسم بالتدفئة اللازمة، كما أنه يتميز بأن سعراته الحرارية ضئيلة لكثرة الألياف به كما أنه يحافظ على مستويات السكر في الدم، ويدعم أنظمة الريجيم والحمية، ومن خلال حمص الشام يمكن علاج التهابات القولون فهو ذو فوائد كثيرة جدًا لا يمكن عدها بالإضافة إلى مذاقه الرائع وتميزه بالتوابل الرائعة والشهية.
مكونات تحضير ألذ حمص شام.
الحلابسة أو الحمص من المشروبات التي تشتهر بها مصر في فصل الشتاء لمواجهة البرد لاحتوائه على الحمص وبعض التوابل مثل الكمون والفلفل الحار بالإضافة إلى الليمون وهو من المكونات الرئيسية للمشروب الشهير.
- نقوم باحضار مقدار أربع أكواب من حمص الشام.
- نحضر وعاء ونضعه به الحمص ونغمره بالماء لمدة لا تقل عن ست ساعات.
- نجلب مقدار ملعقتين من الخل.
- مقدار سبع فصوص من الثوم يتم تقشيرهم وهرسهم جيدًا.
- بصله كبيرة يتم فرمها جيدًا في الكبة.
- مقدار ثلاث ثمرات من الطماطم ويتم تقطيعها إلى شرائح.
- ثلاث ملاعق من توابل الكمون ذات الرئحة المميزة.
- كوب من عصير الليمون.
- فلفلتين حارين ويتم تقطيعه إلى شرائح صغيرة.
- ثلاث حبات من الليمون.
- ورقتين من النعناع الأخضر الفريش.
تحضير أطعم حمص شام على الطريقة المصرية.
- نقوم بتصفية حمص الشام وغسله جيدًأ.
- نحضر وعاء ونضع به الحمص ونسكب عليه كوب عصير الليمون، ومن ثم نقوم بوضع الخل والنعناع والكمونن وكذلك البصل والثوم والطماطمز
- بعد ذلك نشعل النار ونضع الوعاء بما يحويه من مكونات على النار.
- نتركه فترة مناسبة على النار حتى نتأكد من تمام نضجه.
- بعد نضجه جيدًا نرفعه من على النار ونقوم بسكبه خلال أكواب ونضع بها القليل من حبيبات الحمص ونصب عليه القليل من الشوربة المكونه مع سواء الحمص، وندعمه بعصر الليمون ليعطي طعم رائع ومميز مخلوط بحرارة الفلفل ليصبح الطعم لا يقاوم بالإضافة إلى الفوائد العديدة لهذا المشروب.
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