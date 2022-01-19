نتائج السجون القبول المبدئي 1443 “ظهرت الان” برتبة جندي عبر أبشر للتوظيف Jobs.sa

نتائج السجون القبول المبدئي 1443، يتساءل المتقدمين بالمملكة العربية السعودية عن نتائج السجون القبول المبدئي 1443، وقد ازداد البحث من قبل المتقدمين باحثين عن نتائج القبول المبدئي على رتبة جندي، والجدير بالذكر أن الإدارة للعامة للقبول المركزي داخل وكالة وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية قامت بالإعلان بالأمس الثلاثاء الموافق الثامن عشر من يناير 2022 والذي يوافق الخامس عشر من جمادي الأخرة 1443، وقد سبق وتم الإعلان عن التقديم بتاريخ الخامس والعشرون من ديسمبر عام 2022، وقد طلبت الإدارة من الذين قبلوا بشكل مبدئي ضرورة تقديم المستندات المطلوبة وتقديمها في المقابلة الشخصية حسب المواعيد المحددة للمقبولين.

نتائج السجون القبول المبدئي 1443

قامت المديرية العامة للسجون بالإعلان أمس الثلاثاء عن نتائج السجون القبول المبدئي 1443، وبإمكان المتقدمين على هذه الوظيفة من الآن الدخول على رابط منصة أبشر والاستعلام عن المقبولين، وقد طلبت الإدارة من المتقدمين ضرورة الدخول على البوابة من أجل الترعف على النتيجة، وفي حالة قبولهم ينبغي تجهيز جميع الأوراق والمستندات المحددة والحضور بالموعد المحدد لإجراء المقابلة الشخصية والتأكد من صحة البيانات والمستندات التي قدمها المتقدم، ومعرفة هل تتوافر به الشروط ليتم قبوله بشكل نهائي أم لا، وذلك لأن هذا القبول مبدئي ويلزم تقديم بعض المستندات والأوراق ليتم القبول النهائي والتأكد من توافر الشروط به والتي منها أن يكون سعودي الجنسية ويتمتع بسيرة حسنة ويجتاز جميع الاختبارات وإجراءات القبول، كما أنه يجب أن يكون وزنه متوافق مع طوله وفقًا للائحة الطبية المحددة، ومجموعة من الشروط الأخرى.

الاستعلام عن نتائج السجون القبول المبدئي 1443

للمواطنين الراغبين في الاستعلام عن نتائج السجون القبول المبدئي 1443، يمكنهم الدخول على منصة أبشر للتوظيف واتباع الخطوات التالية للاستعلام عن النتيجة: