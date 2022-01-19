معاش الضمان الإجتماعي 1443 ماهى حالات سحب المعاش والفئات المحرومه منه وطريقة استراجعه

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد أن قامت خلال الأيام الماضية بالإعلان عن الضمان الاجتماعي الجديد الذي تم تطويره والتهافت من قبل المواطنين للتسجيل من خلاله، وقامت الوزارة بإيضاح من هو المستحق لهذا الدعم والذي له الحق في الاستفادة منه كما أنها قامت بإيضاح الحالات التي يتم فيها وقف إمداد الضمان الاجتماعي بالمعاشات لمستحقيها.

الحالات التي من خلالها يتم وقف معاش الضمان الاجتماعي.

تتيح المنصة لجميع المواطنين المؤهلين فرصة التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي الجديد 1443 من خلال رابط التسجيل للتمتع بالمعاش المقدم ، ويتم فحص كل حالة لتحديد مدى أهليتها للمعاش التقاعدي. .

إذا كان المستفيد من معاش الضمان قد توفاه الله تعالى يتم وقف المعاش. في حالة تقديم المستفيد من المعاش أي أوراق أو معلومات غير صحيحة لتضليل الوزارة والحصول على معاش الضمان الاجتماعي. حينما تطلب الوزارة تحديث البيانات الخاصة بالمستفيد من معاش الضمان ويقوم المستفيد بالتأخر في تسليم التحديثات. في حالة إثبات أن الشخص الحاصل على معاش الضمان الاجتماعي قادر على العمل في هذه الحالة يتم قطع معاش الضمان الاجتماعي عنه. إذا قام المستفيد من المعاش بالتنازل عنه برغبته.

الشروط اللازمة والأهداف التي يسعى إليها معاش الضمان الاجتماعي.