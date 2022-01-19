نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معاش الضمان الإجتماعي 1443 ماهى حالات سحب المعاش والفئات المحرومه منه وطريقة استراجعه في المقال التالي
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد أن قامت خلال الأيام الماضية بالإعلان عن الضمان الاجتماعي الجديد الذي تم تطويره والتهافت من قبل المواطنين للتسجيل من خلاله، وقامت الوزارة بإيضاح من هو المستحق لهذا الدعم والذي له الحق في الاستفادة منه كما أنها قامت بإيضاح الحالات التي يتم فيها وقف إمداد الضمان الاجتماعي بالمعاشات لمستحقيها.
الحالات التي من خلالها يتم وقف معاش الضمان الاجتماعي.
تتيح المنصة لجميع المواطنين المؤهلين فرصة التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي الجديد 1443 من خلال رابط التسجيل للتمتع بالمعاش المقدم ، ويتم فحص كل حالة لتحديد مدى أهليتها للمعاش التقاعدي. .
- إذا كان المستفيد من معاش الضمان قد توفاه الله تعالى يتم وقف المعاش.
- في حالة تقديم المستفيد من المعاش أي أوراق أو معلومات غير صحيحة لتضليل الوزارة والحصول على معاش الضمان الاجتماعي.
- حينما تطلب الوزارة تحديث البيانات الخاصة بالمستفيد من معاش الضمان ويقوم المستفيد بالتأخر في تسليم التحديثات.
- في حالة إثبات أن الشخص الحاصل على معاش الضمان الاجتماعي قادر على العمل في هذه الحالة يتم قطع معاش الضمان الاجتماعي عنه.
- إذا قام المستفيد من المعاش بالتنازل عنه برغبته.
الشروط اللازمة والأهداف التي يسعى إليها معاش الضمان الاجتماعي.
- المواطن يكون سعودي الجنسية.
- النساء من الأرامل والمطلقات السعوديين لهم الحق في معاش التضامن الاجتماعي.
- المرأة المتزوجة من سعودي وهي غير سعودية في حالة كان الدخل ضئيل يسمح لها باستحقاق معاش الضمان الاجتماعي.
- يحق للأسرة التي دخلها يكون 1000 ريال فأقل من ذلك، ويحق للفرد الذي يكون الحد الأدنى لدخله 550 ريال.
- تقديم ما يثبت استحقاق المتقدم للحصول على معاش الضمان الاجتماعي.
- في حالة وجود عقارات وأصول بمبلغ كبير لا يستحق الشخص الحصول على معاش اجتماعي.
- اما عن الهدف المراد تحقيقه والتي ترجوه وزارة الموارد البشرية أن تقوم بتحسين دخل كل محدودي الدخل بصرف معاش الضمان الاجتماعي وضمان عيش كافة مواطنين المملكة العربية السعودية حياة كريمة.
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