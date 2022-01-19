معرفة نتائج القبول للجامعات السودانية admission.gov.sd 2021 – 2022 برقم الاستمارة موقع وزارة التعليم العالي

معرفة نتائج القبول للجامعات السودانية admission.gov.sd، قامت وزارة العليم العالي والبحث العلمي بالسودان بالإعلان بشكل رسمي عن نتائج القبول للجامعات السودانية للعام 2022، حيث أعلنت الثلاثاء 18 يناير 2022 عن النتائج داخل مؤتمر صحفي، وبدأ الطلبة والطالبات في البحث عن رابط النتيجة من أجل معرفة نتائج القبول للجامعات السودانية admission.gov.sd، والجدير بالذكر أنه تم الإعلان عن نتائج القبول داخل مؤتمر صحفي في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا بتوقيت العاصمة السودانية الخرطوم، وقد حضر الاجتماع رئيس وكيل الوزراة ومعه مديري الجامعات الخاصة والحكومية، وكان الاجتماع بداخل قاعة وزارة التعليم العالي للمؤتمرات، لذا دعونا نوضح لكم رابط النتيجة وخطوات الاستعلام عنها بالتفصيل عن طريق رقم الاستمارة أو من خلال رقم الجلوس من جميع محافظات السودان.

معرفة نتائج القبول للجامعات السودانية admission.gov.sd

قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية بالإعلان عن نتائج القبول للجامعات السودانية لعام 2022-2023، والجدير بالذكر أنه تم الإعلان عن النتيجة بعد أن تم تأجيل الإعلان عنها اكثر من مرة نتيجة للظروف التي تمر بها البلاد، ولهذا يرغب الطلبة والطالبات الوقت الحالي في معرفة نتائج القبول للجامعات السودانية admission.gov.sd، وقد أصبحت النتيجة متاحة الآن أمام الطلبة والطالبات، ويمكنهم بالدخول على الموقع الرسمي للنتيجة، ثم الاستعلام عنها برقم الاستمارة، أو حتى برقم الجلوس الخاص بهم، والجدير بالذكر أن طلبة وطالبات الشهادة الثانوية بالسودان قد سبق وانتهوا من استمارة التسجيل الإلكترونية من أجل القبول والالتحاق بالجامعات السودانية، وذلك بعد أن حدد كل طالب رغبته في الكلية الذي يريد أن يلتحق بها، وذلك حسب دليل القبول بالجامعات السودانية التي حددته الوزارة للطلاب.

خطوات معرفة نتائج القبول للجامعات السودانية admission.gov.sd

على الطلبة والطالبات الراغبين في معرفة نتائج القبول للجامعات السودانية admission.gov.sd والاستعلام عنها، اتباع الخطوات التالية: